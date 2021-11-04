ضبط سيدة اختطفت طفلة من مسكنها في القليوبية

ألقت الجهات الأمنية القبض على سيدة بتهمة خطف طفلة في القليوبية، وكشفت الأجهزة ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من «بائعة - مقيمة بدائرة المركز» بتعرفها على إحدى الفتيات «لا تعلم بياناتها»، واستضافتها بمسكنها لعدم وجود مأوى لها، وفوجئت بقيامها بترك المسكن واصطحابها كريمة المبلغة «سن 5 سنوات» ولم تعد.

تشكيل فريق بحث لضبط الجانية

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ليس لها محل إقامة، حيث تتسول بالشوارع والميادين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافها وأمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المُبلغ بخطفها بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لاستغلال الطفلة في التسول واستجداء المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.