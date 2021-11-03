ضبط 4 أشخاص بتهمة فك تشفير القنوات الفضائية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة في الدقهلية بإدارة مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات فائقة التطور، وذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ضبط صاحب مصنع تخصص في فك أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام «مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية» بإدارة مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات فائقة التطور، وكذا محلات لبيع تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون.

استهداف المقرات المختلفة للشركة

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وهي كالتالي «شقة سكنية معدة كمصنع لتجميع وتصنيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وتحميلها بالبرمجيات فائقة التطور لفك التشفير - مكتب مقر إداري ومركز لخدمة العملاء والمشتركين – 2 محل لبيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة عقب فك شفرتها – 2 مخزن لتخزين قطع غيار ومواد تصنيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة – 2 مخزن لتخزين أجهزة الريسيفر ومكوناتها» وجميعها كائنه بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة وتشغيل تلك المقرات وهم: «مالك الشركة – مسئول عن تعديل الأجهزة والبرمجة – فني تجميع الأجهزة – مسئول الإدارة وخدمة العملاء والاشتراكات»، جميعهم مقيمون في الدقهلية.

ضبط 53308 أجهزة استقبال إشارة وفك الشفرة

وبتفتيش تلك المقرات المشار إليها جرى ضبط «53308 أجهزة استقبال إشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع»، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات للتربح المادي.

حررت المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.