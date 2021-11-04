«القصير» يبحث مع برنامج الغذاء العالمي سبل دعم صغار المزارعين في مصر

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع «برافين اجروال» الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر، ما أنجزته الوزارة في برامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر من خلال المشروعات المشتركة بين الوزارة والبرنامج، والتي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وزيادة دخل صغار المزارعين من الزراعة وزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية.

الزراعة: مركز الأقصر منارة دولية لحياة كريمة

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم بديوان وزارة الزراعة، على ضرورة البدء الفوري في تفعيل دور مركز الأقصر التنسيقي وجعله منارة دولية وإقليمية لتبادل الخبرات وقصص النجاح سواء الرقمية أو التنموية وخاصة النجاحات الخاصة بمبادرة حياة كريمة والمشروع القومى للبتلو ومراكز تجميع الألبان والمشروعات التنموية الناجحة في وزارة الزراعة، فضلا عن دعم البرنامج لأنشطة زراعة القصب في صعيد مصر بالشتل وباستخدام الري بالتنقيط كنشاط يزيد من إنتاجية الفدان ويساهم في ترشيد استخدام المياه.

ومن جانبه، أكد «برافين اجروال» الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر أن التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعاون فعال في مجال رفع مستوى الأمن الغذائي، وزيادة قدرة المزارعين على الصمود في مواجهة تحديات التغير المناخي وأن هناك توافقا تاما في الرؤى بين البرنامج ووزارة الزراعة.

حضر اللقاء آلاء زهيرى مسؤولة الشراكات الحكومية بالبرنامج، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية العلاقات الخارجية، والدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.