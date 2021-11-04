النقل: كورونا لم تؤثر على أعمال تنفيذ قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن جائحة كورونا لم يكن لها أي تأثير سلبي على تنفيذ أعمال مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، والوزارة تواصل العمل على الانتهاء من تنفيذه، حيث إنه سيمثل نقلة حضارية كبيرة بمنظومة النقل الجماعي في مصر، موضحا أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

وزير النقل: تنفيذ المونوريل في العاصمة الإدارية يتم على مرحلتين

وقال «الوزير» في تصريحات لـ «الوطن»، إن جميع مناطق مشروع قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أن المونوريل يتم تنفيذه على مرحلتين بالتوازي، تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالي 11.5كم، ومخطط افتتاحها في فبراير 2023.

الوزير: المونوريل سيعمل دون سائق

وأوضح «الوزير»، أن قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة سيعمل دون سائق، مؤكدا أنه سيؤدي لتخفيف الزحام المروري، وتسهيل نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بكل سهولة.

وزير النقل: المونوريل يشمل 22 محطة

ونوه وزير النقل، إلى أن المونوريل ينفذ بطول 54 كيلومترا، ويشمل 22 محطة، هي: «الاستاد - هشام بركات - نوري خطاب - الحي السابع - المنطقة الحرة - المشير طنطاوي - كايرو فيستيفال - الشويفات - المستشفى الجوي - حي النرجس - محمد نجيب - الجامعة الأمريكية - إعمار - ميدان النافورة - البروة - الدائري الأوسطي - محمد بن زايد - الدائري الإقليمي - فندق الماسة - حي الوزارات - العاصمة الإدارية».

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، قامت بتركيب قطار المونوريل في العاصمة الإدارية بمحور المشير، ضمن أعمال اختبار مسار قطاراته.