الجامعات: حصر الطلاب الأقل من 18 عاما تمهيدا لتطعيمهم بلقاح كورونا

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لجميع منسوبيها تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية ومجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تمهيدًا لبدء تنفيذ قرار الأعلى للجامعات بشأن منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل علي لقاح كورونا، بدءا من 15 نوفمبر الجاري، فيما كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بدء حصر قوائم الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، لبدء تطعيمهم بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، واختيار اللقاح المناسب لهم الذي سيتم اتاحته لهؤلاء الفئات من قبل وزارة الصحة.

الجامعة جهزت قوائم بأسماء الطلاب

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنَّ الجامعة جهزت قوائم بأسماء جميع الطلاب الأقل من 18 عامًا، وذلك لإرسال الكشوف لوزارة التعليم العالي تمهيدا للاستعداد لتطعيمهم ضد فيروس كورونا، وذلك وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية ووزارة الصحة المصرية، موضحًا أنَّه لم يتمّ تحديد نوع اللقاح الخاص بهم وأن وزارة الصحة هي المنوطة بتحديد أنواع اللقاحات الفئات العمرية، مشيرا إلي أن الجامعة حققت نسب متميزة لي خطة التطعيم ضد المرض تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية.

نقاط ثابتة ومحتركة لمنح التطعيمات

وأكّد رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة ستلتزم بجميع قرارات مجلس الوزراء والأعلى للجامعات الحكومية بشأن منع أي شخص غير حاصل على لقاح كورونا للجامعة والكليات بعد 15 نوفمبر الجاري، مؤكّدًا أنَّ الجامعات خصصت نقاط ثابتة ومحتركة لمنح التطعيمات ضد فيروس كورونا للطلاب.

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنَّه تمّ حصر جميع القوائم للطلاب الأقل من 18 عامًا لمنحهم لقاح كورونا، مؤكّدا أنَّ الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في تطعيم جميع منسوبيها تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.