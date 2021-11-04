التضامن: توفير فرص عمل لأسر «تكافل وكرامة» بقيمة 40 مليون جنيه

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مدير برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، إن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت 18 بروتوكولا مع عدد من الجمعيات الأهلية، أمس، لتغطية عدد من المشروعات ضمن برنامج «فرصة»، حيث يتم توفير من خلالهم 3250 فرصة عمل.

توفير 3100 فرصة عمل بالتعاون مع مؤسسة ساويرس

وأضاف «الشبراوي»، في تصريحات صحفية على هامش توقيع البروتوكول، أن البروتوكولات انقسمت إلى 4 مجموعات، أول مجموعة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس وتضم 11 جمعية لخلق 3100 فرصة عمل، والمجموعة الثانية مع 5 جمعيات تقوم بتوفير أدوات إنتاج وتدريب للمستفيدين، مشيرا إلى أن المجموعة الثالثة يتم توفير 100 مشروع لذوي الإعاقة من خلالها بالتعاون مع جمعية الحسن، والمجموعة الرابعة سيتم من خلالها عمل بناء مؤسسي لـ100 جمعية تعمل في التمكين الاقتصادي مع برنامج «فرصة» من خلال جمعية التطوير والتنمية.

ولفت إلى أنه يتم توفير فرص عمل بقيمة 40 مليون جنيه، من خلال البروتوكول بالتنسيق مع المجتمع المدني، وذلك للمستفيدين من برنامج فرصة وهم «مستفيدي تكافل وكرامة، أصحاب الإرادة من ذوي الهمم، الباحثين عن فرص عمل».

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط، لتمكين 30 ألف من العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أنه تم العمل على مراجعة قواعد البيانات، نظرا لأن البروتوكول موجه للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد بيانات مبادرة العمالة غير المنتنظمة، مشيرا إلى أنه يتم مطابقة قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة مع قواعد بيانات تكافل وكرامة، للتعرف على الفئات الحقيقية منهم.

تشكيل لجنة لمعرفة أنواع العمالة غير المنتظمة

وأوضح «الشبراوي»، أن وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة للتعريف بمختلف أنواع العمالة غير المنتظمة والتي تشمل الصيادين وجامعي القمامة والعاملين بالمقاولات، لبحث تمكينهم اقتصاديا من خلال برنامج «فرصة» لمساعدتهم في إنشاء مشروعات.

وأشار إلى أن برنامج «فرصة» يعمل في 17 محافظة، موضحا أن برنامج فرصة في مرحلته التجريبية استهدف 8 محافظات بالتعاون مع البنك الدولي، والتي بدأت يناير 2020.