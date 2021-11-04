الصحة تعلن طريقة التسجيل في جواز السفر الصحي.. 6 خطوات

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة، إن الوزارة أعلنت طريقة التسجيل في جواز السفر للمواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، والذين حصلوا على جرعة واحدة أو جرعيتن من اللقاحات التي توفرها «الصحة» في مراكز التطعيم المختلفة المتوفرة بالمحافظات للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف المصدر أن طريقة التسجيل في جواز السفر الصحي، تكون من خلال تحميل البيانات الشخصية التي تثبت حصوله على لقاح كورونا، ومسجلة بالفعل على موقع وزارة الصحة، وتؤكد أنه حصل على اللقاح، وتشمل:

طريقة التسجيل في جواز السفر الصحي

- الرقم القومي المدون على البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد.

- كتابة رقم طلب الحصول على اللقاح المكون من 20 رقما لإتمام عملية التسجيل والحصول على اللقاح.

- بعد التسجيل على التطبيق تصل رسالة نصية «كود» يجب كتابته كما هو.

- تحميل صورة شخصية أو صورة «سيلفي» عقب كتابة الكود المرسل.

- عقب تحميل الصورة ستظهر البيانات التطعيم وبها الجرعة الأولى والثانية.

- هناك إيقونة مخصصة للمطارات والجوازات للأشخاص الراغبين في السفر.

التطبيق الإلكتروني لا يلغي العمل بالشهادات الورقية المخصصة لإثبات صحة تلقي المواطنين للقاح

وأوضح المصدر، أن العمل على تطبيق جواز السفر الصحي بدأ من أبريل الماضي، ومن استخدامات هذا الجواز في مصر، أنه يحق للمواطنين الدخول إلى كافة المنشآت الصحية والحكومية التابعة للدولة المصرية من خلال هذا التطبيق، مشيرا أن التطبيق لا يلغي العمل بالشهادات الصحية الورقة التي تصدرها الوزارة للمواطنين لإثبات مدى حقيقة حصولهم على لقاح كورونا، لأن هناك بعض المواطنين لا يمتلكون الهواتف الذكية التي تساعدهم على تحميل التطبيق.