مهرجان الموسيقى العربية يجمع مصر ولبنان وعمان والعراق في الليلة السادسة

تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 30، حيث يقام حفلا للنجم اللبناني وائل جسار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، في الثامنة مساء السبت 6 نوفمبر على مسرح النافورة، يسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بسلطنة عمان، وفقرة غنائية للمطربين فرح الموجي، أحمد عصام وياسر سليمان.

وائل جسار يشدو مع المايسترو عادل عايش

وفى السابعة مساء يقدم كورال أطفال الأوبرا تحت إشراف أحمد عامر كوكبة من أعمال زمن الفن الجميل.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا لفرقة ضفاف دجلة العراقية يتضمن مجموعة من المؤلفات التراثية لبلاد الرافدين.

حفل لفرقة ضفاف دجلة العراقية

ويختتم المؤتمر العلمي المصاحب فعالياته على المسرح الصغير، حيث تعقد فى العاشرة صباحا جلسة تناقش محور دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي العربي بحضور الدكتور محمد شبانة مقررا، وكل من الدكتور محمد المصمودي «تونس»، الدكتورة كوكب توفيق «مصر/ايطاليا»، الدكتور نضال نصيرات «الأردن» ،الدكتور محمد آدم سليمان «السودان»، والدكتور الفاتح حسين أحمد «السودان».

وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف صباحا بحضور الدكتورة رشا طموم مقررا، الدكتور علي شمس الدين «تونس»، الدكتور عدنان خلف ساهي «العراق»، الدكتور علي نجم عبد الله «العراق»، أحمد عبد الله دعوب «ليبيا» ومحمد جمال «البحرين» ويتم إعلان التوصيات النهائية عقب انتهاء الجلسة.

وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثلاثين، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، قد كشفت عن شروط حضور حفلات المهرجان، حيث جاءت كالتالي:

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان وممنوع ارتداء الشورت.

- ممنوع التصوير.