أخطاء احذرها خلال استخدام موقع تسجيل لقاح كورونا

مناشدات ورسائل يومية عدّة، تبثّها وزارة الصحة المصرية عبر قنواتها الرسمية للمواطنين، بسرعة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا، الذي خصصته الوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وتأكيدها أنّ الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» عددا من الأخطاء التي تحدث أثناء عملية التسجيل والتي من شأنّها أن تؤخر من عملية تلقي اللقاح، وذلك وفقًا لوزارة الصحة المصرية على النحو التالي:

أخطاء تجنبها أثناء التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا

- يحدث أن يسجل بعض المرضى المصابين بالفيروس في الوقت الحالي على الموقع للحصول على اللقاح، إلا أنّه يجب ألا تبدأ في عملية التسجيل إلا بعد التأكد أنك تعافيت تمامًا من الفيروس حتى وإن كنت لا تزال تعاني من بعض الأعراض.

- يقع الكثير من المواطنين في خطأ عند التسجيل على الموقع، إذا تلقوا لقاحًا آخر، إذ ينبغي على المواطن الذي يرغب في عملية التسجيل انتظار 14 يومًا على الأقل قبل أو بعد الحصول على لقاح آخر، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا، للحصول على لقاح كورونا، وذلك وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض.

- على السيدات أثناء عملية التسجيل الانتباه جيدًا للأسئلة الخاصة بوجود حمل أو التخطيط للحمل خلال عام، وما إذا كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.

- ويحدث أحيانًا تأخر الحصول على الجرعة رغم التسجيل من فترة طويلة، ويعود ذلك للأخطاء في عملية التسجيل في بداية افتتاح موقع اللقاح، وقد تكون هناك أخطاء تتعلق بعدم كفاية المعلومات التي تم إدخالها من قبل المواطن لدى تسجيله، لذا عليك التأكد تمامًا من صحة البيانات المُدخلة.

- يقع بعض المواطنين في عدم الانتباه جيدًا للمحافظة والمركز التي يرغب في الحصول على اللقاح بهما، إذ يفضل اختيار أقرب مركز لتلقي اللقاح.

- ينبغي أيضًا أثناء عملية التسجيل، عدم إخفاء ما إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، حتى يتم أخذ ذلك في الاعتبار.

- تأكد من قراءة الإقرارات بعناية قبل تحديد أي منها وهي:

1. أقر أنا بأنني قرأت البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني المتعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد الحاصل على التصريح الطارئ للاستخدام.

2. أقر أنا بأنّ جميع البيانات التي دوّنتها في هذا الطلب صحيحة، وأنّني أتحمل كل ما يترتب عليها من مسؤوليات.

3. أقر أنا بأنّني أوافق على تلقي جرعتين من اللقاح في المواعيد المحددة.

وعند تلقي اللقاح، عليك إخبار موظف الرعاية الصحية بأي حساسية أو ردة فعل تحسسية سابقة، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض أن ينتظر كل شخص يتلقى تطعيمًا ضد فيروس كورونا 15 دقيقة في سيارته قبل ترك المكان، أما إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة، فيجب عليك الانتظار لمدة 30 دقيقة في سيارتك للتأكد من أنك بأمان.