شروط وخطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن شروط وخطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر2021، وذلك عقب التساؤلات التي وردت من قبل المواطنين عن الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح وخطوات الدخول على موقع التسجيل ومعرفة البيانات المطلوبة عند التسجيل، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين في مراكز التطعيم.

وترصد «الوطن» شروط وخطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر2021

وكشف وزارة الصحة عن شروط وخطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر2021، وتسهيلًا على المواطنين خصصت وزارة الصحة والسكان موقعًا لتلقي طلبات المواطنين في الحصول على لقاح كورونا، وبجانب بعض البيانات المطلوبة عند الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا.

خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر 2021

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنــا.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعانى من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

شروط تلقي لقاح كورونا في مصر

حددت وزارة الصحة والسكان بعض الشروط حول أخذ اللقاح، وتمثلت في معرفة المواطن بالآثار الجانبية عند التطعيم وكذلك المضاعفات المختلفة للقاح، بالإضافة إلى أن شروط أخذ لقاح كورونا في مصر تتضمن أيضًا الموافقة على إقرار من الشخص بأنه تلقى شرحًا واضحًا عن اللقاح الذي اختار تلقيه، وأنه على علم بكافة الآثار الجانبية، وأنه طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة باللقاح وتم الرد عليها.