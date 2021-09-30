موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. إليك الرابط

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها حجز التطعيم يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تطعيم المواطنين.

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

واستعرضت الوزارة خطوات حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر من هنــــــــــــا.

- اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم.

- إدخال البيانات التي يتطلبها الموقع من الاسم الرباعي والرقم القومي وتحميل الصورة الشخصية والهاتف المحمول.

- إرسال الوزارة رسلة تتكون من أربعة أرقام للتحقق.

- ثم بعد ذلك تحميل التاريخ المرضي أن وجد والموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا.

- وبعد ذلك يتم اختيار مكان التطعيم وترسل الوزارة رسالة تحمل طلب التسجيل.

ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وقالت وزارة الصحة، إن ذروة الموجة الرابعة تبدأ خلال أسبوعين من الآن وعلى المواطنين ضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الازدحام.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوباء لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وسجلت وزارة الصحة والسكان امس خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256467 حتى اليوم.