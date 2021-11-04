حملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل» تصل قرية «بني مر» بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار فعاليات مبادرة حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التي انطلقت في 28 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، حيث تستهدف الحملة 7 مراكز بالمحافظة، من خلال قوافل اجتماعية وفعاليات توعوية وخدمية، بالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذاً للمرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وامتدت فعاليات الحملة إلى قرية «بني مر»، التابعة لمركز أسيوط، اليوم الخميس، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

محافظ أسيوط: إقبال كبير من النساء على فعاليات الحملة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة تستهدف القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتشهد إقبالاً كبيراً من المرأة، وتتناول 4 محاور رئيسية، تشمل تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، وبرنامج «2 كفاية»، فضلا عن الاهتمام بالقضايا المجتمعية بالأسرة الريفية، ومنها الكشف المبكر قبل الزواج، ومواجهة ختان الإناث، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية ونشر الوعي بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات وكيفية الحصول عليها.

محاور حملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل»

وأشار المحافظ إلى أن محاور هذه الحملة تسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة، وتعتبر خطوة نوعية في مجال تحقيق محاور «رؤية مصر 2030»، التي من أهم محاورها بناء الشخصية المصرية المتكاملة، مؤكداً أن المحافظة نفذت عدة خطوات عملية وجادة في مجالات التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توزيع مشروعات مولدة للدخل على المرأة المعلية، وأصحاب الهمم، وهي الفئات التي تضعها الدولة في مقدمة أجندتها التنموية.

«سعد»: المواطن في حاجة دائمة للتوعية

وأضاف اللواء عصام سعد أن المواطن فى حاجة دائمة للتوعية، وهو ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، عبر برامجها المتعددة والمختلفة، فضلاً عن دور مؤسسة «حياة كريمة»، وجهودها الكبيرة في رفع كفاءة البنية التحتية بالقرى المستهدفة، بالإضافة إلى العمل على بناء الإنسان، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات، التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يتواكب مع جهود الدولة في تنفيذ المشروعات، وتطوير الخدمات والمرافق، تزامناً مع الجهود المبذولة لبناء الإنسان المصري.

استمرار الحملة بالمراكز المستهدفة حتى 10 نوفمبر

وانطلقت حملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل» بمحافظة أسيوط في 28 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة رائدات ريفيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية والمتطوعات، من خلال 12 نقطة تجمع بكل مركز، مقسمة على يومين، لتجميع السيدات ونقلهن من تلك النقاط إلى مراكز الشباب المحددة، وتستمر حتى الانتهاء من تقديم الخدمة إلى أخر سيدة تتواجد في مركز الشباب.

وتشمل الفعاليات عروض مسرحية، من خلال شركات متخصصة لتوعية المواطنين وذلك على مدار الفعاليات التي يجري تنظيمها في مركز شباب ديروط، ومركز شباب حي السلام بمنفلوط، ومركز شباب أبنوب، ومركز شباب بني مر بالفتح، ومركز شباب ساحل سليم، ومركز شباب أبوتيج، ومركز شباب صدفا.