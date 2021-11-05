كل ما تريد معرفته عن جواز السفر الصحي: ممكن ترفع صورة «سيلفي»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق التطبيق جواز السفر الصحي الإلكتروني «اطمئن»، والذي يعد وسيلة إلكترونية إضافية، بجانب الشهادة الورقية «شهادة الباركود»، حيث يمكن استخدام التطبيق الإلكتروني أو استخراج شهادة الـ «QR code» لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا.

جواز السفر الصحي الإلكتروني

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن تطبيق جواز السفر الصحي الإلكتروني «اطمئن»، بمثابة آلية فاعلة ويعد جواز سفر صحي لربط شهادات السفر الخاصة بتلقي لقاح كورونا بدول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقي اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

كيفية التسجيل والدخول على التطبيق

وحددت وزارة الصحة، عدة خطوات من أجل الدخول والتسجيل على تطبيق الجواز الصحي الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب إجرائها عقب تحميل التطبيق من «بلاي جوجل» وشملت هذه الخطوات:

- كتابة الرفم القومي.

- كتابة رقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقمًا.

- يجب رفع صورة شخصية.

- هناك إمكانية للمواطن أن يرفق صورة فعلية «السيلفي».

- بعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا.

- تظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

مزايا تحميل تطبيق جواز السفر

وقال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنَّ هناك العديد من المزايا التي تتوافر عقب تحميل التطبيق يمكن الضغط على أيقونة «مشاركة البيانات» في التطبيق تظهر الصورة الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه ولون للخلفية يدل على موقف التطعيم.

وأشار إلى وجود 3 ألوان بالتطبيق، «الأحمر والأصفر والأخضر» اللون الأحمر يشير إلى أنَّ الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، واللون الأصفر يشير إلى الحصول على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.