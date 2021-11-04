سلاف فواخرجي لـ«الوطن»: صباح فخري رمز لكل سوري

حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الفنان السوري الراحل صباح فخري، التي انطلقت مراسمها اليوم من العاصمة دمشق وصولًا إلى مسقط رأسه في مدينة حلب، وكان من بينهم منى واصف، نادين خوري، سلمى المصري، عباس النوري بالإضافة إلى سلاف فواخرجي.

سلاف فواخرجي: سوريا فقدت واحد من أهم فنانيها برحيل صباح فخري

وقالت الفنانة سلاف فواخرجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أقل واجب مشاركتها في توديع الراحل لأنه فخر لكل فنانين سوريا، ولابد من أن يشاركوا في وداعه، ومواساة أهله وأن سوريا فقدت أحد أهم فنانيها برحيل صباح فخري.

حضور جماهيري في وداع الفنان صباح فخري

شهدت جنازة الفنان الراحل صباح فخري حضور ضخم، حيث حرض الفنانين والسياسيين والإعلاميين، بالإضافة إلى الجماهير السورية على وداع الفنان الراحل، وذلك بالإضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي النقابات الفنية في سوريا، و وزير رئاسة الجمهورية منصور عزام، نائبًا عن الرئيس بشار الأسد.

وانطلقت جنازة الفنان السوري الراحل من مستشفى الشامي في دمشق، حيث قضى أيامه الأخيرة، وطافت الجنازة في عدد من الساحات في العاصمة السورية قبل أن يصل إلى جامع عبد الله بن عباس لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل أن يواري الثرى في المقبرة الحديثة بمسقط رأسه حلب، وفقا لوصيته.

ورحل الفنان الكبير صباح فخري عن عالمنا، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 88 عاما، داخل مستشفى الشامي بالعاصمة السورية دمشق، وذلك بعد صراع مع المرض، وفقا لما كشفه نجله طريف، عبر حسابه على «فيس بوك».

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني العربي بعد خبر رحيل الفنان السوري، حيث نعاه عدد كبير من النجوم من مصر والشام والخليج العربي، وذلك بعد التراث الفني الضخم الذي تركه الفنان الراحل.