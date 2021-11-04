مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في 3 حوادث طرق منفصلة بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 أخرين، اليوم الخميس، في 3 حوادث طرق متفرقة بمركزي ملوي وأبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع الحادث الأول نتيجة تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الزراعيى «مصر–أسوان»، أمام قرية المحرص، بمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن إصابه 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة للتحقيق والتصرف.

تصادم دراجة نارية وتروسيكل بملوي

كما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل، بالطريق المؤدي لقرية دروة بمركز ملوي، تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

مصرع مهندس في حادث بأبوقرقاص

وتوفي مهندس، وأصيب 2 آخرين يقيمون جميعا بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، إثر حادث تصام سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص نتيجة التخطي الخاطئ.

وشهدت المنيا وقوع عدد من حوادث الطرق بأماكن متفرقة بمختلف مراكز المحافظة خلال الأسبوع جاري، ومنها مصرع شخص صطدمه قطار ركاب أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية أمام قرية العباسية بمركز مغاغة، وجري التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة.

كما شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالقرب من محور سمالوط، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 جميعهم من محافظة أسيوط كانوا عائدين من محافظة القاهرة، وتم نقل جميع المصابين وبينهم 4 أطفال إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث زارهم رئيس المركز ووجه بتوفير الرعاية الطبية لهم حتي تماثلهم للشفاء.