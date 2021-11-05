وزير التعليم يكشف حقيقة رفع الغياب من المدارس بسبب تفشي كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة رفع الغياب من المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلا: «العام الدراسي حضوري في المدارس، ولا يوجد ما يستدعي رفع الغياب، والدراسة منتظمة وبلغت نسبة حضور التلاميذ بمختلف مراحل التعليم 98%»، موضحا أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ كل الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا.

وزير التعليم: لا يوجد قرار برفع الغياب من المدارس بسبب كورونا

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه لا يوجد أى قرار برفع الغياب من المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا، وأن نسبة الحضور في المدارس مرتفعة للغاية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أن الجميع داخل وزارة التعليم يعمل من أجل نجاح العام الدراسي الجديد، مهما كانت التحديات والصعوبات.

وزير التعليم: كورونا ساعدت في تجهيز مصادر عديدة للتعلم

وأكد وزير التعليم، أن جائحة فيروس كورونا، ساعدت على تجهيز مصادر عدة للتعلم، وأن الفيروس ليس لديه أى تأثير سلبي على سير العام الدراسي الجديد، موضحا أنه سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا، خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، للحد من انتشار الفيروس.

التعليم: مدة الغياب المسموح بها في المدارس 15 يوما متصلة أو 30 منفصلة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن مدة الغياب في المدارس، المسموح بها للتلاميذ وفقًا لقانون التعليم، 15 يومًا متصلة، أو 30 يوما منفصلة، لافتة إلى أن العام الدراسي الجديد، يسير بصورة منتظمة وطبيعية، دون حدوث أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مع الالتزام التام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.