الغياب في المدارس.. تعرف على الأيام المسموح بها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدة الغياب في المدارس، المسموح بها للتلاميذ وفقًا لقانون التعليم، 15 يومًا متصلة، أو 30 يوما منفصلة، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد، يسير بصورة منتظمة وطبيعية، دون حدوث أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مع الالتزام التام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

تحويل الطالب لنظام المنزل إذا تجاوز مدة الغياب المسموح بها

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الغياب في المدارس، دون عذر غير مسموح به، وأنه إذا تجاوز التلميذ نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تتضمن تحويله إلى نظام المنازل، موضحا أن جميع المدارس تقوم بتسجيل الغياب والحضور يوميا، منذ بداية العام الدراسي الجديد، طبقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدراسة حضوريا في المدارس.

الغياب في المدارس مسموح بعذر قهري فقط

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدة الغياب في المدارس المسموح بها، تكون بسبب عذر قهري، أو تعرض التلميذ لأي حالة من الإعياء، منوها بأن العام الدراسي الجديد، يسير بشكل منتظم في جميع المدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

نسبة الحضور 98%

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن العام الدراسي الجديد حضوريا في المدارس، مشددًا على ضرورة تسجيل الغياب والحضور لجميع التلاميذ بمختلف مراحل التعليم بشكل يومي، مؤكدا أن الدراسة منتظمة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأن نسبة الحضور بين التلاميذ في المدارس وصلت إلى 98%.