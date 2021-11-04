تطبيق وزارة الصحة المصرية.. وسيلة تسهيل المصالح في المنشآت الحكومية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لهان على موقع «فيسبوك»، إطلاق تطبيق لمعرفة المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، أو المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية.

خطوات التسجيل على تطبيق وزارة الصحة المصرية

وحددت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن تطبيق وزارة الصحة متاح عبر منصة «جوجل بلاي»، ويمكن للأشخاص الذين يمتلكون الهواتف الذكية بنظامي الأندرويد والأيفون تحميل التطبيق، وتسجيل الدخول مباشرة على التطبيق من خلال مجموعة من الخطوات، تتمثل في:

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة رقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقما.

- يجب رفع صورة شخصية.

- هناك إمكانية للمواطن أن يرفق صورة فعلية «السيلفي».

- بعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا.

- تظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

مزايا تحميل تطبيق وزارة الصحة الإلكتروني

كما حددت وزارة الصحة والسكان عدة مزايا لاستخدام التطبيق من خلالها تسهل على الأشخاص الذين حملوا التطبيق في الدخول إلى المنشآت الحكومية، وتتمثل مزايا التطبيق في:

- التطبيق يمكن لأي شخص حصل على لقاح كورونا أن يحمله من «جوجل بلاي».

- يمكن لأفراد الأسرة جميعا أن يسجلوا بياناتهم من التطبيق، ولكن لكل شخص بياناته الخاصة.

- في حال فقدان الهاتف أو حذف التطبيق يمكن تحميله مرة أخرى بنفس البيانات التي تم التسجيل بها لأول مرة.

- التطبيق يمكن استخدامه بجانب الشهادة الورقية.

- يستخدم في الدخول للمنشآت الداخلية، وكذلك يستخدم عند السفر.

- يشمل رقم القومي الخاص بالشخص بجانب رقم طلب لقاح كورونا.

- يحتوي على بي أر كود لاستخدامه عند السفر.

- التطبيق مجاني لاستخدامه في قضاء المصالح الداخلية في مصر.