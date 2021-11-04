السكة الحديد تعيد تشغيل 27 قطارا محسنا على خطوط الوجه البحري

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن إعادة تشغيل بعض القطارات، وتعديل تركيبها بعربات محسنة «تحيا مصر»، وذلك في ظل التحديث المستمر الذي تتبعه الهيئة، خاصة في مجال الوحدات المتحركة، لتحقيق أقصى سبل الراحة والأمان لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

وقالت السكة الحديد، في بيان لها اليوم، إنه اعتبارا من 5 نوفمبر الجاري، سيتم إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 501 ركاب «طنطا - قلين - شربين» بـ7 عربات محسنة سيماف، حيث يقوم من طنطا الساعة 20:20 ويصل شربين 12:15 صباح اليوم التالي.

السكة الحديد: تشغيل قطار 506 ركاب

وأوضحت السكة الحديد، أنه إعتباراً من يوم 6 نوفمبر، سيتم إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 506 ركاب «شربين - قلين - طنطا» بـ7 عربات محسنة سيماف، حيث يقوم من شربين الساعة 6:15 صباحاً وامتداد مسيره لطنطا بدلاً من قلين حيث يصل طنطا الساعة 10:30 صباحاً.

وأشارت السكة الحديد، إلى أنه سيتم تعديل وزيادة تركيب قطارات 446 و499 و488 و465، ركاب «شربين - قلين - طنطا - دمنهور»، والعكس بجداولها الحالية بـ7 عربات محسنة سيماف.

وأكدت أنه سيتم إعادة تشغيل قطارات 458 و490 و493 و498 و452، ركاب «طنطا - شربين - قلين»، والعكس بجداولهم الحالية بـ7 عربات مطوره، كما تقرر أيضاً تعديل تركيب قطار 803/876 ركاب «طنطا - قلين - شربين»، والعكس وفقاً لجدولهم الحالى بـ7 عربات محسنة «تحيا مصر».

ونوهت السكة الحديد، إلى أنه اعتباراً من يوم 5 نوفمبر الجاري، تقرر تعديل تركيب القطار رقم 217 ركاب «المنصورة - المطرية»، بجدوله الحالى، إضافة إلى تعديل القطارات 37 و62 و43 و68 و214 و211 و206 اعتباراً من يوم 6 نوفمبر، ركاب «المنصورة - المطرية – المنصورة - دمياط»، والعكس بجداولهم الحالية، بعدد 6 عربات محسنة «تحيا مصر».

إعادة تشغيل قطاري ركاب المنصورة

وكذلك تقرر إعادة تشغيل قطارى 202/203 ركاب «المنصورة - المطرية»، والعكس، وتعديل تركيبهم بـ6 عربات محسنة «تحيا مصر»، حيث يقوم القطار رقم 203 من محطة المنصورة الساعة 4:10 صباحاً يصل المطرية دقهلية الساعة 6:25 صباحاً، ويقوم القطار رقم 202 من المطرية بالدقهلية الساعة 5:00 صباحاً ويصل المنصورة 7:25 صباح، كما يقوم القطار رقم 204 من المطرية دقهلية الساعة 5:55 صباحاً يصل المنصورة 8:10 صباحاً.

وأضافت السكة الحديد، أنه اعتباراً من يوم 6 نوفمبر، سيتم تعديل تركيب قطارات 227/230/241/244 ركاب «طنطا - الزقازيق»، والعكس بجدولها الحالي بـ6 عربات محسنة «تحيا مصر»، منوهة إلى أنها تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الصارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.