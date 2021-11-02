10 معلومات عن اللواء عاطف إمام.. رئيس المركز الطبي لمستشفيات السكة الحديد

كشف اللواء عاطف إمام، رئيس المركز الطبي لمستشفيات السكة الحديد، أن جميع المستلزمات الطبية لعلاج مصابي فيروس كورونا، من المدنيين والعاملين في السكة الحديد ومترو الأنفاق، متوفرة تماما، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمات في توفير المستلزمات الطبية، موضحا أن المركز عالج ما يقرب من 15 ألف حالة كورونا، منذ ظهور الجائحة.

عاطف إمام: ليس لدينا أزمات في علاج مصابي كورونا

وقال إمام، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا توجد أي أزمات أو معوقات داخل المركز الطبي لمستشفيات السكة الحديد، لعلاج جميع مصابي فيروس كورونا، موضحا أن هناك فرق طبية مشكلة من المركز، لإجراء تحليل المخدرات على العاملين في الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل في السكة الحديد والمترو من سائقي القطارات ومساعديهم والكمسارية ومشرفي القطارات والبلوكات والتحويلات والمزلقانات، بشكل عشوائي، وفي أماكن عملهم، منوها إلى أن جميع العينات الإيجابية أو السلبية يتم إرسالها للمهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المدمنين.

إمام: استبعاد أي سائق يتعاطي مخدرات

وأوضح إمام، أن المركز الطبي بالسكة الحديد، يقدم خدمات طبية متميزة لجميع المدنيين من المواطنين والعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، مؤكدا أنه في حال وجود سائقين بالسكة الحديد يتعاطون مادة الاستروكس المخدرة، سيتم استبعادهم فورا من العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، لافتا إلى أنه خلال الشهور القليلة المقبلة، لن يكون هناك مدمن للمخدرات في السكة الحديد.

معلومات عن اللواء عاطف إمام

1- رجل عسكري من الطراز الأول الذي يتميز بالوطنية والانضباط والحزم في جميع قراراته.

2- تقلد العديد من المناصب والمواقع القيادية منها، مدير مستشفي القوات المسلحة بالمعادي، مدير مستشفي القوات المسلحة بالحلمية، ثم رئيس المجلس الطبي العسكري العام.

3- عمل مستشارا ورئيسا لأقسام جراحة التجميل والحروق بالقوات المسلحة.

4- يعمل حاليا أستاذا لجراحة التجميل والحروق بالأكاديمية العسكرية، وسكرتير عام الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح، ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي لسكك حديد مصر والعضو المنتدب.

5- يعمل دائما على وضع طرق جديدة لتحسين العمل وتغيير مسار النتائج إلى الأفضل.

6- جرى في عهده إنشاء وحدة قسطرة القلب وإجراء عمليات القلب المفتوح بالمركز الطبي للسكة الحديد بالقاهرة، فأصبح المركز الطبي يضاهي أكبر المراكز الطبية في مصر.

7- تقلد منصب مدير المركز الطبي لمستشفيات السكة الحديد في مايو 2019.

8- قام بتأسيس وحدة علاج الأورام والعلاج بالكيماوي لمرضى الأورام.

9- نظم المنتدى العلمي الطبي الأول لشركة المركز الطبي لهيئة السكة الحديد.

10- منذ ظهور جائحة كورونا، قام بتجهيز مستشفى سكك حديد أبوزعبل سعة 50 سريرا وتخصيصها مستشفى عزل للعاملين بالهيئة من مصابي كورونا في وقت قياسي وإمدادها بالأكسيجين اللازم وغرف العناية وسيارات الإسعاف.