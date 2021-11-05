حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يكره الظلم، ويتسم بالقوة وعدم ترك الفرص تنسحب من بين يديه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط للمستقبل وتحسن إدارة أموالك، بشرط ألا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

يطالبك الفلك بألا ترفض المشورة، وفي نفس الوقت لا تستجب لمحاولات استفزازك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.