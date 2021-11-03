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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 3-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:09 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
برج الحمل

برج الحمل

يدافع مولود برج الحمل عن أصدقاءه بكل قوته، ويكره الظلم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

عطارد في مواجهة برجك.. قد تكون لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

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