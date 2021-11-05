حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بشخصيته الغامضة، إذ أنه لايستطيع أن يبوح بأسراره للأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات، وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم الضغوط والخلافات، القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.