حظك اليوم برج السرطان الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يدفع ويسيطر على كل التحديات التي يواجهها حتى تصبح تلك التحديات تاريخًا، إذ يعرف بأنّه شخصية مثابرة.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تميل لإنجاز عملك بحماس وتحسن التعبير عن أفكارك، وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.