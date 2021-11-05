رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:08 ص | الجمعة 05 نوفمبر 2021
برج الثور

برج الثور

امرأة برج الثور تتسم بالصبر، والشخصية قيادية، وتتسم بالحزم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك، ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا 

 رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع من تحب، إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الخميس 4-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج القوس الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا