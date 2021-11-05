حظك اليوم برج الثور الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الثور تتسم بالصبر، والشخصية قيادية، وتتسم بالحزم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك، ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع من تحب، إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.