مأساة «عمر».. يحتاج 5 عمليات بمليون جنيه للتخلص من الكهرباء الزائدة «فيديو»

مأساة كبرى يعيشها «عمر إبراهيم عاشور»، 29 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، حيث يعاني من شلل دماغي وكهرباء زائدة بالمخ واضطرابات أخرى، نتيجة إصابته بالصفراء بعد أسبوع من ولادته، حيث كان في حاجة إلى نقل دم وقتها، إلا أسرته لم يمكنها الحصول على نفس فصيلة دمه، مما نتج عنه تردي حالته الصحية، وارتفعت الصفراء لديه، بما يؤثر على المخ والأعصاب والعضلات، وأدت إلى عدم قدرته على الوقوف والمشي، حيث بدأ يستخدم كرسياً متحركاً من حينها.

«عمر» سكندري يحتاج 5 عمليات بمليون جنيه

الشاب السكندري يحتاج إلى أكثر من 5 عمليات، من أجل أن يعود إلى أقرب نقطة للحياة الطبيعية كغيره من البشر، أسعار تلك العمليات تبلغ أكثر من مليون جنيه، بحسب تصريحاته لـ«الوطن»، مشيراً إلى أنه في أمس الحاجة إلى استكمال إجراءات وأوراق إجراء عملية تركيب جهاز «تحفيز عمق المخ»، مطالباً المسؤولين عن القطاع الطبي بضرورة التعاون لفتح ملفه الطبي مجدداً، من أجل تحقيق معالجة طبية مكثفة، ومتابعة حالته التي تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

مأساة «عمر».. يحتاج دعماً طبياً ومساندة مادية

ونال «عمر»، ابن منطقة المندرة شرق الإسكندرية، قدراً من حقوقه مما توفرها الدولة المصرية لتلك الفئة، حيث تم تعيينه ضمن نسبة الـ5% من ذوي الهمم، إلا أنه يؤكد على احتياجه للدعم المادي لإعانته على تدبير احتياجاته المعيشية، حيث أن له شقيقتان متزوجتان، ويعيش مع والديه اللذين تجاوزا سن المعاش، ويعانيان من عدة أمراض، حيث والده يعاني من الفشل الكلوي، ووالدته تعاني من آلام في الظهر، ما يؤكد على احتياجه للمساندة المادية، بجانب حاجته للدعم الطبي.

مطالب لنيل الحياة والبحث عن شريكة العمر

وطالب «عمر» النظر إليه من كافة النواحي الطبية والمادية، أملاً في شفائه، ومساعدته على ممارسة حياته الطبيعية والزواج، من أجل إيجاد من تأخذ بيديه في ظل ما يعانيه من شلل دماغي وكهرباء زائدة بالمخ وضعف وتقلص عضلي شديد بالأطراف، مع وجود حركات لا إرادية، وعدم استقرار بالأعصاب، وضعف في الحركة، وعدم القدرة على الوقوف والمشي.