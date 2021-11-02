متحف شرم الشيخ الجديد يستقبل 20 ألف زائر بعد عام من افتتاحه

قال الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ الجديد إن المتحف نظم احتفالية مصغرة بمناسبة مرور عاما علي افتتاحه، موضحا أن الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية، رئيس المدنية حضرا الاحتفالية بهدف دعم وتنشيط السياحة بالإضافة إلي مسئولي تنشيط السياحة.

متحف شرم الشيخ منارة أثرية بالمدينة

وأكد أن تلك المنشأة الأثرية أصبحت منارة ثقافية تقدم للمواطنين والزوار معلومات تاريخية، وتشبع رغبات السياح الذين يعشقون الآثار والتاريخ المصري، لافتا إلى استقبال قرابة 20 ألف زائر ما بين مصريين وأجانب خلال عام بالرغم من جائحة كورونا التي ضربت العالم.

الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف

وأضاف مدير متحف شرم الشيخ الجديد أن الاحتفال بدأ أمس بالسلام الوطني، ثم فقرات فنية في البهو الفرعوني قدمه كورال أطفال شرم الشيخ، وفقرات غنائية قدمتها الطفلة أروي مصطفى، وجرى عرص فيلم تسجيلي عن المتحف خلال عام وأنشطته مدته ثلاث دقائق، إلى جانب استعراض الزيارات الرسمية وغير الرسمية للمتحف من قبل الشخصيات العامة.

وتابع أنه جرى عرض الأنشطة الاجتماعية التي قدمها المتحف، بالإضافة إلي ورش العمل التي جرت داخل أروقته، كما تم استعرض إمكانات القاعات وأسعار تذاكر الدخول للمواطنين المصريين والسياح الأجانب، وأسعار التصوير.

أسعار دخول متحف شرم الشيخ

وأوضح الدكتور محمد حسانين أن أسعار دخول المتحف الجديد تختلف بين الأجنبي والمصري، وقال إن رسم دخول المصريين 40 جنيها، والطالب 20 جنيها، والأطفال دون السادسة بالمجان، التصور الفوتوغرافي 20 جنيها للكاميرا، وحامل الكاميرا 10 جنبهات، وهناك أسعار للبرامج والأفلام التي تصور داخل المتحف أقرتها وزارة السياحة والآثار.

أما أسعار دخول الأجانب فهي 200 جنيه، والطالب 100 جنيه، والأطفال دون السادسة بدون رسوم، رسم الكاميرا الفوتوغرافي 50 جنيها، حامل الكاميرا 20 جنبها .

معلومات عن متحف شرم الشيخ