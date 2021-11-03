سانت كاترين تستقبل 10 آلاف سائح صعدوا جبل موسى في أكتوبر

أعلن اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، أن المدينة تشهد إقبالاً كبيراً من السائحين من مختلف الجنسيات، خلال الفترة الأخيرة، حيث تستقبل مئات السائحين يومياً، من أجل زيارة دير سانت كاترين، والصعود إلى قمة جبل موسى.

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، إن المدينة استقبلت لأول مرة سائحين من عدة دول عربية، منها العراق والسعودية وتونس والجزائر والكويت، قاموا بزيارة المدينة، ومشاهدة الآثار الموجودة بها، كما قاموا بالمبيت على جبل موسى، لمشاهدة غروب شروق الشمس.

سانت كاترين تستقبل 500 سائح يومياً

وأكد «العناني» أن مدينة سانت كاترين تستقبل أكثر من 500 سائح يومياً، من سياح اليوم الواحد، حيث تأتي رحلات يومية من شرم الشيخ وطابا ونويبع، من أجل الصعود على قمة جبل موسى، الذي يقصده عشرات الآلاف من السائحين كل سنة.

10 آلاف سائح صعدوا جبل موسى الشهر الماضي

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أن المدينة استقبلت قرابة 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن السياح يأتون إلى المدينة في الصباح الباكر، ثم يقومون برحلة الصعود إلى جبل موسى، التي تبدأ من الظهر لمدد تتفاوت بين ساعتين إلى 3 ساعات، حتى يستطيع السياح مشاهدة لحظات غروب الشمس من أعلى قمة جبلية في شبه جزيرة سيناء، التي يصل ارتفاعها إلى 2800 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال إن السياح يصعدون الجبل، بصحبة دليل بدوي معتمد لدى الجهات الأمنية، ويبيت السياح فوق الجبل لمشاهدة لحظات شروق الشمس، ثم ينزل من الجبل، ويتوجه إلي الدير لزيارته، قبل العودة إلى مقر إقامته.

تطوير مدخل دير سانت كاترين

وأكد اللواء طلعت العناني أن هناك مخطط لتطوير مدخل دير سانت كاترين، ضمن مشروع «التجلي الأعظم»، موضحاً أن تطوير مدخل الدير يشمل على إنشاء ممشى من الجرانيت، بطول 1.5 كيلومتر، كما يجري إنشاء أماكن لانتظار السيارات أمام الميدان المواجه لمدخل الدير.

وتابع أنه سيجري إنشاء مكان مخصص للجمال، وآخر للدليل البدوي، الذي يصطحب السياح في جولاتهم داخل الدير.