المتهم بذبح طالب كفر الشيخ بعد تجديد حبسه: «مكانش قصدي أقتله»

أمر قاضي الاستئناف بدائرة الأحداث في محكمة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم «محمد ح. أ.»، 18 سنة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في واقعة ذبح الطالب «إبراهيم طارق عطية»، بالصف الثاني الثانوي، في منطقة «نابولي»، بمدينة كفر الشيخ، أثناء مشاجرة بينهما مساء الاثنين الماضي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه حال سيره وعدد من زملائه، شاهد المجني عليه يتعدى بالضرب على طفل صغير، فقام بمحاولة الدفاع عنه، إلا أن المتوفي حاول التعدي عليه بالضرب، وتشاجرا سوياً، فما كان منه إلا أن أمسك بقطعة زجاج مكسورة من الأرض، عبارة بقايا زجاجة مياه غازية، وتعدى بها على المجني عليه، مما أودى بحياته.

اعترافات المتهم بواقعة مقتل طالب كفر الشيخ

وخلال اعترافاته أمام النيابة العامة، أكد المتهم بعدم اشتراك أي من زملائه الذين جرى القبض عليهم معه، في ارتكاب الواقعة، حيث أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما كشفت التحريات الأولية تفاصيل مقتل طالب كفر الشيخ.

وأكدت التحريات والتحقيقات أن مشاجرة وقعت بين 4 طلاب، بينهم الطالب القتيل، وانتهت بقيام أحدهم بذبحه باستخدام «رقبة زجاجة»، وحاول المجني عليه الهرب، إلا أنه لم يستطع، وسقط غارقاً في دمائه وسط الشارع.

واشارت التحريات إلى أن عشرات الطلاب شاهدوا الموقف والجريمة البشعة التي حدثت أمام مرأى ومسمع من الجميع، بينما حاول بعض المواطنين إنقاذ الطالب بنقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه توفي أثناء محاولة الأطباء إنقاذ حياته.