ضبط المتهم بقتل طالب في كفر الشيخ: «كنت بمنعه يضرب طفل»

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول كفرالشيخ بمديرية أمن كفرالشيخ من أحد المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص «طالب - مقيم بدائرة القسم»، وبها جرح ذبحي بالرقبة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و«طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ» حال تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ لتلقي الدروس الخصوصية، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المتوفى بقطعة زجاج فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف أنه حال سيره وزملائه شاهد المجني عليه يتعدى بالضرب على طفل صغير فقام بمحاولة الدفاع عنه، إلا أن المتوفى حاول التعدي عليه بالضرب وتشاجرا سوياً وأمسك قطعة زجاج مكسورة من الأرض «بقايا زجاجة مياه غازية»، وتعدى بها على المجني عليه فأودى بحياته، وأضاف بعدم اشتراك أي من زملائه في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.