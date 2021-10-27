تعيين أحمد عبدالله رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة البريد للاستثمار

أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قرارًا بتعيين أحمد محمود عبدالله رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لشركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد.

ويتمتع أحمد عبدالله بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي والخدمات المالية تمتد لأكثر من 23 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير أداء العمل وتحسينه ورفع كفاءته في جميع المجالات التي عمل بها، ومن بينها مجال البنوك والتأمين وخدمات الاستثمار المباشر في مصر والشرق الأوسط.

الخبرة المهنية والأكاديمية للعضو المنتدب لـ«البريد للاستثمار»

ويجدر الإشارة إلى أنَّ أحمد عبدالله حاصل على بكالريوس تجارة من جامعة القاهرة، وماجستير العلوم تخصص مصارف من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالإضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة وورش العمل.

«الاتصالات» ترسم خطة تطوير «القومية للبريد»

وكانت وزارة الاتصالات قد تبنت خطة لتطوير الهيئة القومية للبريد، لتصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل ما تتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في أنحاء البلاد، ليصل عدد مكاتبها إلى 4 آلاف مكتب بريد.

وأصبحت مكاتب البريد في الوقت الحالي منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، ليستطيع المواطن من خلالها الحصول على خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول على براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.