تعرف على القنوات الناقلة لحفل مدحت صالح بمهرجان الموسيقى العربية اليوم

تنقل قناة «سي بي سي»، حفل الفنان مدحت صالح، في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

عرض حفل مدحت صالح على قناتي أون دراما والحياة دراما

ويُعاد حفل الفنان مدحت صالح، على قناة «الحياة دراما»، في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ويُعرض مرة ثانية في تمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف ليل الجمعة.

وتعرض قناة «أون دراما»، حفل الفنان مدحت صالح، عبر شاشتها، كعرض أول في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الجمعة، ويُعاد مرة ثانية، الساعة الثالثة فجر يوم السبت المُقبل.

تفاصيل حفل مدحت صالح في دار الأوبرا

يُذكر أنّ الفنان الفنان مدحت صالح، يُقدم حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الخميس، وذلك بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويُقدم مدحت صالح، خلال الحفل نخبة مختارة من أشهر أعماله الخاصة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، كما يسبقه فاصل لنجوم الأوبرا نهى حافظ، رحاب عمر ووليد حيدر ويضم مختارات من أهم مؤلفات الطرب.

شروط حضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الثلاثين

وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثلاثين، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، قد كشفت عن شروط حضور حفلات المهرجان، حيث جاءت كالتالي:

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان وممنوع ارتداء الشورت.

- ممنوع التصوير.