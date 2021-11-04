إجراءات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية خطوة بخطوة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، التسجيل على بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، في المرحلة الثانية، لتسهيل عملية التسجيل للأفراد ذوي الإعاقة، حيث يتمتع حاملي هذه البطاقات بالعديد من المزايا، مثل الكشف المجاني في المستشفيات، والجمع بين معاشين، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، وخصومات على وسائل النقل والمواصلات، ودخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

إجراءات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، عبر حسابها الرسمي، كالتالي:

ـ التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

ـ تقوم لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

ـ إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حال القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

وأشارت التضامن إلى أنها تقوم بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم.

المستندات الرسمية المطلوبة للتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ـ صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 سنة.

ـ عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.

وكانت المرحلة الأولى، شهدت استخراج نحو 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، ومن المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية إلى حوالي 3 ملايين مواطن، لتزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حول موقع التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة.