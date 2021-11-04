إشادات بفيلم «enemy» الهندي في أول أيام طرحه بالسينمات

حظى الفيلم الهندي «enemy» بردود فعل إيجابية، وذلك بالتزامن مع طرحه في دور العرض الهندية، اعتبارًا من اليوم الخميس 4 نوفمبر، إذ حصل على 5 من 5 كتقييم رقمي، عبر الموقع الرسمي للفيلم.

ويرى قطاع كبير من الجمهور وكذلك النقاد، أنّ فيلم «enemy»، خرج بمستوى عالٍ من التميز من حيث التصوير والإخراج، فضلًا عن طريقة سرد الأحداث والتنقل بين المشاهد، لاسيما فيما يتعلق بعنصر الإثارة التشويق، إذ جاء مماثلًا لأفلام هوليوود.

وحرص أحد مُشاهدي فيلم «enemy»، على إبداء رأيه بعد مشاهدة العمل، إذ كتب في تعليق عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»: «عادةً ما أتجاهل بعض أفلام Vishal وArya، لكن هذا الفيلم جعلني مثيرًا للإعجاب بها، مستوى هوليوود في التصوير السينمائي والحركة بالفعل معكم حق، الإخراج أيضا بالفعل مثالي، بشكل عام فيلم أكشن جيد أشعر بالرضا، لتقييمكم وسعادة بمشاهدته»، مضيفًا أنه يكره الرجال الأغبياء الباحثين على عنصر الإبهار من خلال ظهور الإناث والاعتماد على استعراض جمالهن.

وعلق آخر، قائلًا: «آريا التمثيل على مستوى فيرا» قاصدًا أداء عال من الأداء، وكتب آخر:« آريا هو الأفضل».

أحداث فيلم «enemy»

وتدور أحداث فيلم «enemy» حول ضابط سابق يدعى «براكاش راج»، يقوم بتدريب نجله، ونجل جيرانه ليصبحا أولادًا ورجال شرطة أذكياء في المستقبل، لكن في يوم من الأيام، قتل بعض المجرمين الضابط «براكاش راج»، وأصبح ابنه راجيف (آريا) يتيمًا، في حين اختفى صديقه تشوزان (فيشال) ووالده من مسرح الجريمة.

شوهد تشوزان ووالده في سنغافورة، بعد بضع سنوات، في أثناء حدوث حريق كبير في سنغافورة للجالية من التاميل، ويكون وراء هذا المخطط «تشوزان»، سوف يستغل تدريبه بالصغر، من قبل الضابط براكاش والد صديقه راجيف، بشكل سلبي.

فريق عمل فيلم «enemy»

فيلم «enemy» من بطولة فيشال، وآريا، وميرناليني رافي، ومامتا موهانداس، وبراكاش راج، وهو من تأليف وإخراج أناند شانكار، وإنتاج فينود كومار تحت راية استوديوهات ميني.

وكان من المفترض أن يعرض الفيلم في شهر يونيو الماضي، وجرى تأجيل إطلاقه بسبب جائحة كورونا بالهند، والإغلاق التام لجميع دور العرض للسينما، وكان قد حقق المقطع الترويجي للفيلم أكثر من 3 ملايين مشاهدة.