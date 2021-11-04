تفاصيل المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء2021 بالإمارات

أكدت الإماراتية سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، مساهمة بلادها المتميزة ودورها في صناعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع البناء، ودعمها للبحث العلمي في نظام بيئي ديناميكي مستعد دائمًا للترحيب بالمستثمرين والمبتكرين. وذكرت أن المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021 سيساعد في هذه المهمة بشكل كبير.

وشاركت الأميري، أمس الخميس، في جلسة اليوم الختامي من الدورة الـ38 للمؤتمر الذي استضافتها الإمارات، لأول مرة في المنطقة، هذا العام على مدار ثلاثة أيام افتراضيا، بمشاركة 420 باحثًا من 22 دولة، إضافة إلى 85 مركزا بحثيا وجامعة عالمية ومشاركة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمتخصصين.

الإمارات تدرك أهمية التقنيات لتطوير اقتصاد عالمي مستدام

وأوضحت الأميري، في كلمتها، أن الإمارات تدرك أن هذه التقنيات ضرورية لتطوير اقتصاد عالمي مستدام، وأعطت في نهاية حديثها دليلاً على حديثها، وهو متحف المستقبل الذي يعتبر دليلاً مرئيا ممتازا لزوار دبي ودولة الإمارات العربية بشكل عام.

وناقش المؤتمر في يومه الأخير، أكثر من 60 ورقة بحثية حول العديد من الموضوعات، وشهد عدة فعاليات منها جلسة شاركت فيها الأميري، والدكتور فراس حبال، رئيس تحرير «بوابة باحثي الإمارات».

ومن الموضوعات التي ناقشتها الجلسة، العوامل البشرية والتعاون بين النظام البشري، الآلات الروبوتية والأجهزة والمحفزات النهائية، تقنيات إدارة البناء، إدارة التكنولوجيا والابتكار، وبعض الموضوعات التي تهتم بذلك المجال.

من جانبه أوضح الدكتور فراس حبال، عن دور بوابة باحثي الامارات وأثرها على المجال العملي، وأنها بمثابة عالم افتراضي متكامل متخصص وموجه لخدمات البحث العلمي، مضيفا أن الابتكار والإبداع هما الأساس الذي بُنيت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، لترسخ مكانتها العالمية بين الدول المتقدمة.

وأكد في نهاية حديثه على رؤية الإمارات 2021 ودورها المتميز والواضح في تنمية الدور الاقتصادي والعالمي للدولة.

برنامج المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021

يذكر أن برنامج المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021، استعرض على مدار ثلاثة أيام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة العالمية في الأتمتة والروبوتات في مجال البناء، من خلال استعراضه لأكثر من 200 ورقة بحث علمي متخصـصة قامت بتغطية 20 محوراً في المجالات العلمية للمؤتمر.

كما أتاح المؤتمر الفرصة لتعريف الجمهور بالرؤى والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة لتعزيز مساهمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية، ومساهمتها في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ريادي في قطاع الإنشاءات والبناء المعتمد على آخر الابتكارات والاختراعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأتاح المؤتمر أيضا للمؤسسات والشركات العاملة في المنطقة فرصا الاطلاع على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في هذا المجال وتوظيفها في توفير مزيد من الحلول المبتكرة التي تخدم مجتمعات المنطقة والعالم، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل داعماً رئيساً للاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة المنشودة، والمستهدفات المستقبلية لحكومات كافة الدول.