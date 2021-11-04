يسرا تطرح أحدث أغانيها «الملاهي» على يوتيوب: مدد يا أسيادنا «فيديو»

طرحت المطربة يسرا، أغنية «سينجل» جديدة، بعنوان «الملاهي»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك على طريقة الـLyricvideo.

وتناقش يسرا بأغنية «الملاهي»، فكرة تخلي الأصدقاء عنها وقت الشدائد، وصدمتها من مواقفهم، فتلجأ إلى الله وتطلب منه المدد ليعينها على تجاوز حزنها.

تعرف على صناع أغنية الملاهي

أغنية «الملاهي» من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع محمد عباس، مكس وماستر خالد، فوتوغرافيا الفيديو شريف مختار، وهو من تصميم إسلام ميلانو، والسينجل الجديد من إنتاج شركة SY، كما في إطلالتها بالماكيير أحمد الخواجة، كوافير يوسف جو، استايلست ريهام عاصم.

كلمات أغنية الملاهي

أحزاني بالكوم متعدش

أنا مين وقف جنبي محدش

الفرح اتوزع على كله وأنا لوحدي مخدتش

بسمع شتيمتي بوداني

ااااااااه

بتغش وبآمن تاني

وطيبتي بدفع ضريبتها والهم شيلته مجاني

الدنيا لونها طافي مابقاش لونها زاهي

كل البلاوي جاية علي طول في اتجاهي

ضحكتي محدش لقاها كله تايه في المتاهة

ضحكتي محدش لقاها كله تايه في المتاهة وملهي في الملاهي

في الملاهي في الملاهي في الملاهي

كله تايه في الملاهي في الملاهي

في الملاهي في الملاهي في الملاهي

كله تايه في الملاهي في الملاهي

مدد يا أسيادنا مدد الصحاب مش بالعدد

لمؤاخذة في الكلمة ومعلش الراجل بقي إبرة في كوم قش

مدد يا أسيادنا مدد

تفاصيل ألبوم المطربة يسرا «استاد القاهرة»

من جهة أخرى، تطرح يسرا أغاني ألبومها الجديد «استاد القاهرة» تباعًا، حيث طرحت منه حتى الآن أغنية «استاد القاهرة» من كلمات وائل توفيق، ألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، مكس وماستر ماهر صلاح، وأغنية «قانون العالم الجديد» من كلمات باسم عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، مكس وماستر ماهر صلاح.

وتتعاون يسرا في الألبوم الجديد مع عدد من أهم صناع المزيكا منهم الملحن محمد يحيى، الشاعر أحمد حسن راؤول، الموزع جيزو وغيرهم.

يسرا تحترف الغناء منذ ١٢ عام تقريبا وحققت شهرتها بأغنية الفلكور «بتناديني تاني ليه»، وقامت بالعديد من الجولات الغنائية على مستوى العالم.