يسرا تطرح «قانون العالم الجديد» من ألبوم «استاد القاهرة"

طرحت المطربة يسرا، اليوم، أغنيتها الجديدة «قانون العالم الجديد»، عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» من ألبوم «استاد القاهرة» بعد تعاقدها مع المنتج وليد منصور.

أغنية قانون العالم الجديد

أغنية «قانون العالم الجديد» من كلمات باسم عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو، وحققت ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحها مباشرة.

أغنية استاد القاهرة

وعقد المنتج وليد منصور ويسرا، مؤخرا، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تعاقدهما بعد نجاح أغنية «استاد القاهرة»، التي طرحت منذ أيام قليلة على موقع «يوتيوب»، وحققت نسب مشاهدات مرتفعة.

وأعلن وليد، خلال المؤتمر، أنه يرى أن يسرا صوت وطريقة غناء مختلفة، ويثق في نجاحها، مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات على الساحة الغنائية في مصر خلال فترة قصيرة، وتنافس نجمات الصف الأول بقوة.

وعبرت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع وليد، موضحة أنه يسعى دائما للاختلاف وداعم كبير لها منذ قرار عودتها للغناء بعد توقفها في فترة كورونا، مضيفة أنها تسعى جاهدة لتحقيق أكبر النجاحات معه، ومن المقرر أن يعلنوا عن عدد كبير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد المُنتج وليد منصور، في وقت سابق، مع الفنان دياب لمدة عامين، ليكون له حق الإنتاج والإشراف العام على أعمال الأخير، بما يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.