العثور على جثة عامل نظافة مصاب بجرح بالرأس في أرض فضاء بالأهرام

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأهرام، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص في قطعة أرض فضاء خلف عقار بشارع الفريق محمد علي فهمي، بكفر المنفي بدائرة القسم.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية، مُصاب بجرح رضي بالرأس.

وبإجراء التحريات الأولية، وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط المكان، تبين أنه عامل جمع قمامة، وحال تواجده بقطعة الأرض والنبش في المخلفات، سقط عليه جسم مجهول أسقطه أرضا.

وفحصت قوات الأمن، مكان العثور على الجثة مرة أخرى، حيث جرى العثور بمحيط الجثة على رتش مخلفات بناء.

تحديد هوية المتوفى

وكثفت قوات الأمن التحريات التي كشفت أن عاملين بشقة سكنية بالطابق الـ11، كانا يقوما بأعمال تنظيف شقة تحت التشطيب، وألقيا مخلفات من الشباك على قطعت الأرض دون علمهما بوجود المتوفي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتوفي، وتعرفت عليه شقيقته ربه منزل.