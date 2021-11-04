استشاري الحالات الحرجة: اكتشاف دواء يواجه كورونا بجميع متحوراته

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن أحد الأدوية المكتشفة في بريطانيا تسبب تحورات لفيروس كورونا في جسم الإنسان، من أجل أن يقضى الفيروس على نفسه، لافتا إلى أن هذا الدواء يؤثر على كل المتحورات الخاصة بفيروس كورونا.

شروط الحصول على الدواء الجديد

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه جرى الموافقة على إعطائه للأشخاص الذين قد يحدث لديهم مضاعفات، وهم أصحاب الوزن الزائد والأمراض المزمنة وأمراض القلب، أو الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، لمنع حدوث مضاعفات شديدة لهم.

الدواء لا يغني عن اللقاحات

وأوضح استشاري طب الحالات الحرجة، أن إنتاجية هذا الدواء في بريطانيا قليلة، لذا لن يجرى توسيع استخدام هذا الدواء للجميع، متابعا: «الدواء لا يغني عن اللقاحات وهي فعالة وهتحمي من مضاعفات الفيروس، والعلاج ده هيساعد كمان الأشخاص اللي ممكن يحصلها مضاعفات قوية».

ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي في الصين في نوفمبر2019 وأصبح وباء عالمي في مارس 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.

منافسة دولية على إنتاج اللقاحات

وتنافست دول العالم من أجل إنتاج لقاحات مضادة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والمملكة المتحدة، وظهرت لقاحات سبوتنك وفايزر وسينوفارك وسينوفارم مع بدء إعطاء اللقاحات للأطفال في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادهم بجانب السيدات الحوامل.