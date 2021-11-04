رئيس الباطنة بـ«عين شمس» يكشف حقيقة مهاجمة جهاز المناعة للقاحات كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الدراسات ونتائج التجارب السريرية التي أجريت على لقاحات كورونا أكدت فعاليتها، بنسب تتراوح ما بين 66 إلى 95 % تختلف لنوع اللقاح والجرعة المأخوذة والحالة الصحية، موضحًا أيضًا أن تلك الدراسات لم تحدد وجود أي آثار جانبية طويلة المدى.

وأضاف «عقبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدراسات ما زالت قائمة حول وجود أي آثار جانبية يمكن أن يسببها اللقاح على المستوى البعيد، مشددا على ضرورة الحصول على اللقاح، لأنه مهما كانت الآثار الجانبية قصيرة المدى قوية إلا أنها أقل بكثير من خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أنها لا تعد مشكلة، بالعكس بل إنها تشير إلى أن الجسم بدأ في استجابته المناعية لتكوين أجسام مضادة ضد الفيروس، ولن تستمر لفترة طويلة.

دور عمل جهاز المناعة

وعن دور عمل جهاز المناعة، أوضح «عقبة» أن الجهاز يتكون من عدة أعضاء أو خلايا أو أنسجة، تتعاون جميعها في حماية الجسد من كل المخاطر الخارجية والداخلية، لذلك فإن جهاز المناعة هو الحصن القوي الذي يعتمد عليه الجسم في مواجهة جميع الأمراض الذي يتعرض لها.

أدوية تساعد على تثبيط جهاز المناعة

وتابع: «هناك بعض أمراض المناعة الذاتية التي يستخدم لها المريض بعض الأدوية والتي تكون عامل في تثبيط جهاز المناعة، مثل التهاب المفاصل الروماتيدي والذئبة، وفي هذه الحالات قد يرى الجهاز المناعي بعض أعضاء الجسم كتهديد له، مما يدفعه لمهاجمتها، ويسبب ضررًا على صحة الشخص المتلقي للقاح كورونا».

الآثار الجانبية للقاح كورونا

وعن الآثار الجانبية التي رصدت عقب أخذ لقاح فيروس كورونا، حسبما أوضحها رئيس قسم المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، وهي:

- ألم مصحوب بتورم في مكان الحقن.

- صداع مستمر.

- آلام في العضلات والعظام.

- ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ.