«المترو»: وحدات إسعافية ثابتة في 15 محطة لتطعيم الركاب بلقاح كورونا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تفعيل دور الوحدات الإسعافية بمحطات مترو الأنفاق، لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوحدات الإسعافية ستكون ثابتة وليست متحركة، موضحا أن الشركة تقوم بتنفيذ خطط شاملة بشكل يومي لتعقيم وتطهير المحطات والقطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر.

إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات بسبب كورونا

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن هناك إلزام على العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أن جميع القطارات معقمة تماما، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

الوحدات الإسعافية في محطات المترو يوجد بها جرعات لقاح كورونا

وأوضح «عبدالهادي»، أن الوحدات الإسعافية الثابتة بمحطات المترو سيوجد بها جرعات لقاح فيروس كورونا، وعلى أي راكب يرغب في تلقي اللقاح أن يظهر بطاقته الشخصية، للحصول على الجرعة الأولى، ويتم تحديد معاد آخر له للحصول على الجرعة الثانية، مؤكدا أنه سيكون هناك وحدات إسعافية ثابتة بـ15 محطة لتطعيم الركاب ضد كورونا، والمحطات هي «الشهداء - السادات - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة - روض الفرج - الدمرداش - سراي القبة - المرج الجديدة - السيدة زينب - دار السلام - حلوان - فيصل».

توفير أنواع عدة من لقاحات فيروس كورونا

وأشار إلى أنه سيتم توفير أنواع عدة من لقاحات فيروس كورونا، لتطعيم جميع الركاب الراغبين في الحصول على اللقاح، مؤكدا أن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، منوها إلى أن هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على جميع خطوط المترو، للتعامل مع أي أعطال طارئة، لمنع تعطل حركة مسير القطارات.