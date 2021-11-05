تفاصيل 13 وظيفة للعمل في السعودية.. إحداها براتب يتجاوز 25 ألفا

بالتزامن مع توافر جميع اللقاحات المعتمدة في مصر، وتحديدًا بالمملكة العربية السعودية، قد يبحث الكثير من الراغبين عن فرصة عمل ووظائف شاغرة بالخارج.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل عدد من الوظائف بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

وظيفة محاسب عملاء

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلى للنقل البرى .

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة .

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي، ما يعادل 12557.53 جنيه مصري.

وظيفة شيف فطائر

اسم الشركة: المراكز العربية لخدمات التوظيف.

مقر التقديم للعمل: مدينة نصر - القاهرة .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مهندس مدني موقع / تنفيذي

اسم الشركة: شركة سهل العقارية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 23- 36 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000 - 6000 ريال سعودي، ما يعادل 25115.05 جنيه مصري.

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: كنترول جروب.

مقر التقديم للعمل: شبرا - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة عمالة غسيل سيارات

اسم الشركة: لمعة نظافة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 27 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500- 2000 ريال سعودي، ما يعادل 8371.68 جنيه مصري.

وظيفة مدير مطبخ

اسم الشركة: المراكز العربية لخدمات التوظيف.

مقر التقديم للعمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة طباخين

اسم الشركة: ايجيبت كارير .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل .

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 45 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: البيوت للأثاث .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎5 سنوات خبرة .

رخصة القيادة: يشترط - خاصة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد .

السن المطلوب: 28- 39 سنة .

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مكتب فنى

اسم الشركة: البيوت للأثاث .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

سنين الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27- 42 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير تشغيل مصنع

اسم الشركة: البيوت للأثاث.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا .

السن المطلوب: 30- 48 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مشرف استقبال صيانة سيارات

اسم الشركة: مركز سلطان مسلم الردادى لصيانه السيارات .

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 23- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوبين تسويق

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلى للنقل البرى.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 ريال سعودي، ما يعادل 16743.37 جنيه مصري.

وظيفة موظف إداري شئون عاملين

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلى للنقل البرى.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000- 3000 ريال سعودي، ما يعادل 12557.53 جنيه مصري.