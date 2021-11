تفاصيل وظائف شاغرة في 4 بنوك منها «المشرق».. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلن كل من شركة ماستركارد وبنك HSBC والبنك التجاري الدولي CIB وبنك المشرق، عن حاجتها لشغل وظائف خالية للعمل لدى تلك المؤسسات المالية، شرط توافر مجموعة من المؤهلات والشروط للحصول على الوظيفة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

ووفقا لما أعلن عنه البنك التجاري الدولي CIB، فإنه في حاجة لشغل وظيفة أصول BB ومجمع المستهلكات الزائدة بشروط على النحو التالي:

- درجة البكالوريوس في التجارة، أو إدارة الأعمال أو المحاسبة الاقتصادية أو ما يعادلها من 0 إلى 2 سنوات من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات الاتصال والتفاوض الجيد.

- تصنيف حالات المتأخرات، وفقًا لخطورة ونوع وحجم الحالات لزيادة الدفعات الشهرية للقطاعات المخصصة.

- العمل على زيادة التحصيل الشهري لأصول الخدمات المصرفية للأعمال، والتحكم في جميع عوامل التأخر في السداد من أجل تقليل خسائر الائتمان والمخصصات وفقًا للأهداف المحددة.

ظيفة بنك HSBC

كما نوه بنك HSBC عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن توافر فرصة عمل خالية، وهي

Processor Account Servicing and Mnt, French is a MUST, GSC بشروط على النحو التالي:

- تأهيل مستوى الدخول كما هو مطلوب للعملية وفقًا للمعيار المتفق عليه بين الموارد البشرية والعمليات.

- يجب أن يجيد الفرنسية بطلاقة.

- القدرة على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية.

- القدرة على التعلم بسرعة ونقل المعرفة بشكل مناسب.

- القدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- الحد الأدنى من المعرفة الأساسية بالكمبيوتر.

- المرونة في العمل بنظام الورديات.

- القدرة على بناء علاقة مع مجموعة واسعة من الناس والتواصل معهم.

- القدرة على الحفاظ على التركيز في أثناء العمل مع البيانات الضخمة.

- القدرة على تعدد المهام.

وظيفة بنك المشرق

وحسبما أعلن بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع «LinkedIn»، فإنه في حاجة إلى وظيفة مدير خدمة العملاء، ووحدة خدمة الشركات (مركز التميز المصري) بشروط على النحو التالي:

- مهارات اتصال استثنائية مع إتقان كامل للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- يفضل خريج جامعي مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في خدمة العملاء من الشركات بما في ذلك 3 سنوات من الخبرة الإدارية.

- تجربة الإدارة النقدية والعمليات السابقة.

- امتلاك معرفة عميقة بتطبيقات التكنولوجيا المصرفية مثل Flexcube وCRM، ومنصات الدفع وأنشطة العمليات التشغيلية وما إلى ذلك.

- أن تكون قادرًا على تحديد أبعاد تأثير التقنيات الجديدة التي يتم إدخالها لتكون قادرًا على تقييم تأثيرها على خدمة العملاء.

- امتلاك مهارات إدارة فريق قوية.

وظيفة شركة ماستركارد

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة ماستركارد للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي محلل خدمات فنية للعملاء، بشروط على النحو التالي:

- فهم جيد لمنتجات الدفع الأساسية (بطاقة الائتمان / بطاقة مسبقة الدفع / بطاقة الخصم).

- يجب أن يكون على دراية بصناعات دفع البطاقات (Mastercard Visa، جهة الإصدار والمستحوذ).

- المعرفة التقنية في SQL / Unix.

- المهارات الشخصية المتقدمة والموجهة نحو الفريق.

- مهارات اتصال كتابية وشفوية متقدمة.

- القدرة على تكييف أسلوب العمل الشخصي لاستيعاب بيئة عالمية ومتغيرة ومتغيرة باستمرار.

- القدرة على تنظيم المهام المتعددة وتحديد أولوياتها في وقت واحد بناءً على احتياجات العمل الحالية.

- يجب أن تكون قادرًا على عرض خدمة عملاء فائقة.

- يجب أن يكون لديه الفطنة المالية وفهم نموذج عملية الأطراف الأربعة.