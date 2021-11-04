بريد الوطن .. وظيفة لشاب «دبلوم صنايع» يا وزير القوى العاملة

أنا شاب عمرى 21 سنة، حاصل على «دبلوم صنايع»، ومات عنى والدى، وتركنى مع والدتى وأختى الصغيرة، والآن أنا مسئول عنهما، وعن توفير مقومات الحياة الكريمة لهما، غير أننى منذ أن حصلت على الدبلوم وأنا لا أستطيع إيجاد فرصة عمل مناسبة، أو أى فرصة عمل من الأساس، وحالياً أنا بلا مورد رزق أنفق منه على نفسى وعلى والدتى وشقيقتى، وأتمنى أن أحصل على أى فرصة مناسبة، فى مركز العامرية التابع لمحافظة الفيوم حيث أسكن مع الأسرة، أناشد السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير فرصة عمل لى تساعدنى على مواجهة أعباء الحياة، والإنفاق على أسرتى.

أحمد محمود عبدالتواب

العامرية - الفيوم

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com