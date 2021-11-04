بريد الوطن .. فى الملعب
كتب:
الوطن
09:26 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية
أنام فى ملاعب الغرامِ
وأعوم فى الكسل النعيمِ
وأقوم كأهل كهف نيامِ
فتبكى النساء أعوام
تحبنى الحدائق السّرية
ووردها الطازج الأحمر
وأسقيه اللبن بالعنبر
وأطعمه مانجو اللحوم
وأذوقه كأطنان سكر
على شواطئ مِن مرمر
وأقود جميع المنتخبات
فأهز وأخرق الشبكات
فينهمر النسل والثمرات
قبل حب حلوة القارات
وتحوم حول دم الكريمِ
هموم الشوق العظيمِ
فيفر منِّى شذا كلامى
أنتصر يحمينى صيامى
وحبى كنز فرح أيامى
ونهر أناشيد أنغامى
عبداللطيف أحمد فؤاد
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