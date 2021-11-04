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محمود مسلم

بريد الوطن .. فى الملعب

كتب:

الوطن
09:26 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنام فى ملاعب الغرامِ

وأعوم فى الكسل النعيمِ

وأقوم كأهل كهف نيامِ

فتبكى النساء أعوام

تحبنى الحدائق السّرية

ووردها الطازج الأحمر

وأسقيه اللبن بالعنبر

وأطعمه مانجو اللحوم

وأذوقه كأطنان سكر

على شواطئ مِن مرمر

وأقود جميع المنتخبات

فأهز وأخرق الشبكات

فينهمر النسل والثمرات

قبل حب حلوة القارات

وتحوم حول دم الكريمِ

هموم الشوق العظيمِ

فيفر منِّى شذا كلامى

أنتصر يحمينى صيامى

وحبى كنز فرح أيامى

ونهر أناشيد أنغامى

                                             عبداللطيف أحمد فؤاد  

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