بريد الوطن .. فى الملعب

أنام فى ملاعب الغرامِ

وأعوم فى الكسل النعيمِ

وأقوم كأهل كهف نيامِ

فتبكى النساء أعوام

تحبنى الحدائق السّرية

ووردها الطازج الأحمر

وأسقيه اللبن بالعنبر

وأطعمه مانجو اللحوم

وأذوقه كأطنان سكر

على شواطئ مِن مرمر

وأقود جميع المنتخبات

فأهز وأخرق الشبكات

فينهمر النسل والثمرات

قبل حب حلوة القارات

وتحوم حول دم الكريمِ

هموم الشوق العظيمِ

فيفر منِّى شذا كلامى

أنتصر يحمينى صيامى

وحبى كنز فرح أيامى

ونهر أناشيد أنغامى

عبداللطيف أحمد فؤاد

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