بريد الوطن .. عيد المقاومة الشعبية فى السويس

تحتفل مصر بعيد المقاومة الشعبية، وعيد السويس القومى يوم 24 أكتوبر من كل عام احتفالاً بانتصارات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بمدينة السويس عام 1973 فى صد العدوان الإسرائيلى على المدينة ومحاولة تطويق القوات التى عبرت الضفة الشرقية لقناة السويس لتحرير أرض سيناء، فى محاولة يائسة من قوات الاحتلال لتعويض خسائرها الفادحة فى الحرب، وتتميز الاحتفالات بموكب ضخم من الموسيقى العسكرية وفرقة السمسمية السويسى وعربات الزهور وإطلاق الصواريخ وخروج جميع مواطنى السويس للمشاركة فى تلك الاحتفالات.

وذلك لما سطره أبناء المدينة الباسلة «السويس» من يوم خالد من أيام المجد والانتصارات حيث منعوا اقتحام العدو للمدينة وأوقفوا توغله، ودمروا أغلب أسلحته الثقيلة، غير الكثير من القتلى والجرحى بين صفوفه.

كما كان لمشاركة العديد من أبناء السويس بصفوف قواتهم المسلحة أثر بالغ مع باقى زملائهم فى تحقيق النصر وتحرير الأرض، ومن هؤلاء الأبطال وهم كُثر: شيخ المجاهدين حافظ سلامة، والشهيد إبراهيم سليمان، والشهيد أشرف عبدالدايم. وما زالت آثار تلك المعارك حاضرة على مبانى ومساجد المدينة ويزخر متحف غنائم الحرب بالعديد من المعدات العسكرية المستولى عليها لتبقى شاهدة على ذلك اليوم الخالد.

د. أحمد محمد جمعة

مدير المساعدة القانونية بمحكمة السويس الابتدائية

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