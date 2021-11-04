مصادر: مجمع لإنهاء خدمات المواطنين بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الجديدة

طمأنت مصادر حكومية مسؤولة المواطنين بشأن التسهيلات والتيسيرات التي يدرسها مجلس الوزراء لتنفيذها، عقب بدء المرحلة الأولى من عملية انتقال الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، والذين يقدر عددهم بـ50 ألف موظف تقريبا.

خطة لإنجاز مصالح المواطنين قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

وكشفت مصادر حكومية مسؤولة لـ«الوطن»، العديد من الإجراءات التي تُدرس تمهيدا لتنفيذها في القريب العاجل، قبل وبعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يدرس بجدية إنشاء مجمع إداري بالقاهرة، لإنهاء إجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، خاصة الخدمات الجماهيرية، وذلك تيسيرا عليهم، خلال المرحلة الأولى لانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت المصادر، أن مجلس الوزراء لم يستقر بشكل قاطع على مقر مجمع الخدمات، وإن كانت هناك آراء من المختصين بهذا الشأن تتمثل في اختيار أحد مقار قطاع أو هيئة أو مصلحة كمبنى منفصل من إحدى الوزارات ذات المباني المتعددة، ليتجمع فيه بعض موظفي الإدارات المركزية المختصة بتقديم الخدمات الجماهيرية في كل وزارة.

المجمع الإداري يضم ممثلين من كل وزارة

وأشارت المصادر إلى أن المجمع الإداري سيضم حوالي من 3 إلى 5% من كل إدارة خدمية بكل وزارة لتقديم الخدمات للجماهير، وإنهاء مصالحهم كما هو معمول به الآن.

وأوضحت المصادر أن من بين الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية الخدمية التي سيكون لها عدد أكثر من الممثلين في المجمع الإداري، التضامن الاجتماعي والتموين وخدمات الأحوال المدنية، وغيرها من الوزارات التي يتركز عملها في تقديم الخدمات الجماهيرية.

الانتقال للعاصمة الإدارية وفق أسس علمية تتوافق مع مصلحة الموظفين والمواطنين

وتابعت المصادر، أن هناك تنسيقا تاما بين مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، لإتمام عملية انتقال الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بشكل سلس لا يخل بأي واجبات ومهام أساسية مكلف بها الموظفون، لافتة إلى أن عملية الانتقال ستتم وفق أسس علمية ودراسة استراتيجية وُضعت بدقة بالغة وتستهدف تحقيق مصلحة الموظفين والمواطنين.

وتوقعت المصادر أن يكون بدء الانتقال للعاصمة الإدارية خلال أو نهاية شهر ديسمبر المقبل، وستكون المرحلة الأولى بموظفي تكنولوجيا المعلومات، وإدارات الشؤون المالية.