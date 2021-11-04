التفاصيل الكاملة لمصرع شخص بعد سقوطه من الـ13

كنت الساعة تقترب من الرابعة عصرا، حينما تفاجئ المارون بالشارع، بسقوط أحد الأشخاص جثة هامدة في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور، أسرعوا على الفور ناحيته، ليكتشفوا أنه فارق الحياة، بعدما سقط من الطابق الثالث عشر أثناء وقوفه في شقته المستأجرة بالعقار.

تفاصيل سقوط رجل أعمال من الطابق الـ13

منذ يومين، أجرى المجني عليه عملية جراحية في المخ، حيث أنه كان يعاني من سرطان بالمخ، ومنذ إجراء العملية، وهو يتعرض لغيبوبة تأتيه بين الحين والآخر، فيسقط أرضا أثناء وقوفه، وكان آخرها في ليلة الواقعة، أثناء عودته من الخارج، وأثناء دخوله إلى العقار، سقط فجأة أرضا أثناء اتكائه على شقيقه، فمنذ إصابته بالمرض، أثر ذلك على صحته واتضح عليه وعلى ملامح جسده الذي أصبح نحيلا.

جثة هامدة

أما عن تفاصيل ما حدث يوم الواقعة، كانت الساعة السابعة صباحا، حينما سقط أرضا من الطابق الثالث عشر، وتهشمت جمجمته بعدما ارتطمت بحجر كبير، وكان شقيقه الذي يقطن معه في الشقة نائما، وعندما أخبره الجيران، انهار وأخذ يصرخ، وجاء رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وحضرت سيارة الإسعاف.

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العثور على جثة عامل نظافة مصاب بجرح بالرأس بالأهرام

تلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل قطعة أرض فضاء خلف عقار بشارع الفريق محمد علي فهمي، بكفر المنفي بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأولية بعد الفحص والإجراءات، أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية، مُصاب بجرح رضي بالرأس.

وقامت قوات الأمن بفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط المكان، تبين أنه عامل جمع قمامة، وحال تواجده بقطعة الأرض والنبش في المخلفات، سقط عليه جسم مجهول أسقطه أرضا.