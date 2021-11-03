ترزي يشعل النار في شقيقه بالطالبية: «اتخانق مع مراته»

أشعل ترزي النار في شقيقه، بمنطقة الطالبية بالهرم، بعد مشادة بينهما، بسبب تشاجر المجني عليه مع زوجة المتهم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مشاجرة مع زوجة شقيقه

وأوضحت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليه «سائق» 36 سنة، تشاجر مع زوجة شقيقه المتهم «ترزي» 39 سنة، وحدثت بينهما مشادات بسبب خلافات عائلية، كونهم جميعا مقيمين فى بيت واحد.

حرق بالتنر

وبيّنت التحريات أن المتهم دافع عن زوجته ضد شقيقه، واحتدم الخلاف مع شقيقه، حيث أحضر كمية من «التنر» وسكبها عليه، ثم أشعل النيران فيه، حيث تدخل الأهالي، وأجروا اتصالا بالاسعاف، التي حضرت ونقلت المجني عليه إلى مستشفى أم المصريين، في حالة حرجة، لتلقي العلاج.

حروق درجة ثالثة

وبيّن الفحص الطبي، وكذا التحريات المُسطرة بمحضر الشرطة، أن المجني عليه مصاب بحروق نسبتها 50% في الجسم، من الدرجة الثالثة، إذ جرى إبلاغ قسم الشرطة، وانطلقت قوة أمنية، وتمكنت من القبض على الشقيق المتهم، والذي اعترف تفصيليا بارتكاب الحادث.