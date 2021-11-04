سقوط رجل أعمال يمني من الطابق الـ13 ببولاق الدكرور

لقى رجل أعمال يمني مصرعه، بعد أن سقط من أعلى الطابق الـ13، أثناء وقوفه في الشرفة، ولم يستطع التحكم في اتزانه فسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد، بسقوط رجل أعمال يمني من داخل شقة بإحدى العقارات التابعة دائرة القسم، فاختل توازنه وسقط مفارقًا للحياة.

تفاصيل عن رجل الأعمال اليمني

وبالفحص والتحريات الأولية التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، تبين، أن الرجل اليمني يبلغ من العمر 45 عامًا، وجاء لمصر لإجراء عملية استئصال ورم في المخ منذ فترة برفقة صديق له، وأثناء وقوفه في «البلكونة» اختلف توازنه وتوفى في الحال.